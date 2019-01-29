Американские ученые разрабатывают таблетки от одиночества

Американские ученые в настоящий момент занимаются разработкой поистине уникального препарата. Лечь идет о лекарстве, которое способно снизить негативное влияние одиночества на организм человека.

Исследователи утверждают, что чувство одиночества вызывает депрессию, ослабляет иммунитет, повышает риск возникновения сердечных заболеваний и онкологии, сообщает The Guardian.

Оказалось, что от 22 до 75 процентов жителей США постоянно чувствуют себя одинокими. Эксперт Стефани Качиоппо, узнав об этом, приступила к разработке лекарства, в основе которого лежит гормон прегненолон – он снижает уровень стресса и тревожности. Известно, что данный препарат уже испытывают на добровольцах.