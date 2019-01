В Египте нашли древнее хранилище вина

Египетские археологи обнаружили в провинции эль-Бохейра в Египте древний пресс для отжима винограда и винное хранилище. Об этом сообщило министерство по делам памятников древности Египта.

Среди находок: глиняные амфоры для вина, фрагменты цветной штукатурки и мозаики и часть стены, в которую были вписаны известняковые блоки. Конструкция могла использоваться для поддержания температуры при хранении.

Находки, по мнению ученых, относятся к греко-римской эпохе (приблизительно, начиная с середины IV века до н.э. по конец IV века н.э.). Тогда египетское вино высоко ценилось и входило в число погребальных даров.





New #Discovery in Tel mom Al-Terougy in #Beheira #storages of #wine inside a #factory that are dated to the #Greaco-Roman period#Egypt #Archaeology pic.twitter.com/tdte7MVTK1