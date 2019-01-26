Что космос готовит землянам в 2019 году?

Два метеоритных потока большой интенсивности, прохождение Меркурия по диску Солнца, а также два солнечных затмения смогут увидеть обитатели планеты Земля в наступившем 2019-м году.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные, полученные от научного сотрудника Института прикладной астрономии Российской Академии Наук Николая Железнова.

Первым "звездопадом" станет поток Персеиды, пик его ожидается в середине августа. Далее, как сообщается, идут Геминиды, их земляне смогут увидеть уже в декабре 2019-го.

Прохождение Меркурия по диску Солнца - довольно редкое явление, "повтор" которого после 2019 года можно будет наблюдать снова лишь в 2023-м году - ожидается 11 ноября.

Ждут землян и два солнечных затмения, которые, к сожалению, не посчастливится увидеть большинству россиян: 2 июля затмение увидят в Тихом океане, 26 декабря - на Дальнем Востоке.