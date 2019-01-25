В честь Дня студента ректор МГУ посоветовал учащимся забыть о сессии

Виктор Садовничий поздравил всех студентов с праздником и наступающими каникулами и посоветовал забыть о сессии. В дни отдыха лучше уделить время личным интересам.

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова пожелал всем студентам провести каникулы с пользой, передаёт РИА Новости. Он сказал, что после сессии лучшим вариантом будет расслабиться, забыть обо всём отдохнуть и переключить своё внимание на те вещи, на которые в дни учёбы не хватает времени.

А вот насчёт долгого и крепкого сна, о которым так грезит большинство студентов, Садовничий был весьма категоричен. Он сказал, что не нужно тратить свободное время только на сон. Всё хорошо в меру, и на отдых организму следует оставлять восемь часов, а остальное время тратить на более интересные занятия.

"Всё-таки закончилась сессия, каникулы, я бы советовал ребятам заняться тем, что тебе хотелось сделать, но ты не успевал. В эти пять-семь дней забыть обо всем, отдохнуть", - отметил Садовничий.