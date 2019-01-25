Ученые выяснили, какой процесс в организме способствует предотвращению рака
25 января 2019, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Гейдельбергского университета в Германии совместно с сотрудниками Института биологических исследований имени Джона Салька в США нашли способ предотвратить возникновение рака.
По мнению экспертов, помешать развитию онкологии может процесс аутофагии. Фактически данный механизм приводит к отмиранию зараженных клеток в человеческом организме еще на "предраковой стадии". Как отмечает ФБА "Экономика сегодня", это позволяет предотвратить риск развития опухоли.
Один из участников исследования Джо Нассур уточнил, что ранее считалось, что к гибели клеток в "опасной зоне" приводит процесс под название апоптоз, но пока никто не смог доказать данную гипотезу.