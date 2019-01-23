Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий на встрече с Президентом страны Владимиром Путиным рассказал о новом проекте под названием «Ноев Ковчег».

«Ноев Ковчег» представляет из себя уникальный научный проект МГУ, цель которого — создание банка данных всех существующих на Земле живых организмов, передаёт РИА Новости. В рамках реализации учёные уже нашли и описали порядка 250 новых видов живых существ, данные о которых собирали по всей планете.

"Нами получены уникальные результаты. Впервые в мире созданы информационные системы для хранения данных о коллекциях любых видов биологических материалов. 1,2 миллиона образцов. Мы описали 250 новых видов живых существ, они не были описаны, мы их нашли сами в разных странах", - поделился Садовничий на заседании попечительского совета вуза.