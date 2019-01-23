Ученые выявили влияние веса и роста женщин на продолжительность жизни

Ученые из Нидерландов провели исследования и пришли к выводу, что рост и вес женщин влияют на продолжительность их жизни. В эксперименте специалистов принимали участие более 7 тысяч человек.

Еще в 1986 году ученые набрали группу, состоящую из мужчин и женщин в возрасте от 68 до 70 лет. Как сообщает в среду, 23 января, RT, эксперты наблюдали за их жизнью в течение двадцати лет.

90-летний юбилей отпраздновали 433 мужчины из 3646, а также 944 женщины из 4161. Среди представительниц прекрасного пола чаще всего до такого возраста доживали высокие дамы с отсутствием лишнего веса. Кроме того, шансы дожить до 90 лет увеличивались на 21 процент при ежедневных занятиях спортом в течение часа. У мужчин взаимосвязи внешности и образа жизни с долголетием замечено не было.