В соцсетях обсуждают загадочное существо, найденное на побережье Австралии

Пользователи социальных сетей обсуждают загадочное существо, найденное на одном из пляжей Нового Южного Уэльса в Австралии. Удивительная находка имеет светло-оранжевый цвет и желеобразную структуру.

В Twitter начали гадать, на кого похоже существо. Один из пользователей пошутил, что оно напоминает шиньон президента США Дональда Трампа, который моется на пляже.

Через некоторое время специалисты смогли выяснить, кем является таинственный обитатель австралийского побережья. Менеджер Центра морских исследований Сапфир-Кост Керрин Вуд утверждает, что данный объект – это верхняя часть медузы, которая называется jelly blubber.