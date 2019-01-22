"Брат" Стоунхенджа в Шотландии оказался подделкой – его возвели в конце XX века

Памятник из камней на севере Великобритании, который невероятно напоминает Стоунхендж, оказался подделкой. Ранее археологи полагали, что данное сооружение было возведено несколько тысяч лет назад.

Выяснилось, однако, что памятник тридцать лет назад создал местный фермер. Речь идет о круге из камней в шотландском округе Абердиншир. Как сообщает "Свободная пресса", ученые были убеждены, что сооружение является подлинным, а также предполагали, что оно было построено в конце неолита или начале бронзового века.

Когда археологи узнали, что на самом деле памятник создали в 90-е годы прошлого века, они расстроились, однако отметили, что круг камней очень украшает ландшафт.