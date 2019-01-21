Ученые: 21 января является самым депрессивным днем 2019 года

Сотрудник американского Университета Кардиффа Клифф Арнол провел ряд исследований и назвал самый депрессивный день 2019 года. По словам специалиста, таким днем стал третий понедельник января.

В этом году самый депрессивный день выпал на 21 января. Дело в том, что именно к этому моменту у людей проходит эйфория от новогодних праздников, подарков и застолий. Как сообщает издание Daily Record, вместо веселых мероприятий всем приходится возвращаться к рутине и работе.

Дополнительным фактором для развития депрессивных состояний являются новогодние обещания самому себе, которые не так-то просто выполнить, а также опустевший кошелек и холод на улице.