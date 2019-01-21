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«Кванториум» помогает в выборе професии

21 января 2019, 14:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Кванториум» помогает в выборе професии

По поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский и секретарь этого комитета Юлия Алешкевич посетили в Краснодаре детский технопарк «Кванториум».

В дне открытых дверей также принял участие заместитель министра образования, науки и молодежной политики края Андрей Цветков.

Познакомил гостей с работой технопарка директор центра Владимир Щебетун. По его словам, в этом недавно открывшемся центре дополнительного образования и детского творчества созданы условия для технического развития детей с семи лет. Сейчас в технопарке занимается более 800 детей.

В «Кванториуме» несколько направлений, которые называют «квантумами» (аэроквантум, энердждиквантум, биоквантум, робоквантум, IT-квантум и HI-TECH цех). Здесь школьники проектируют умных роботов, изучают альтернативные источники энергии, программируют летательные аппараты, осваивают передовые технологии в области электроники и программирования.

Так, на площадке «Аэроквантум» ребята изучают основы аэродинамики, разбираются, как устроен простейший беспилотник, проектируют новые. Например, команда «Фантомовцы» создает экспериментальный дрон-маляр для безопасного и быстрого окрашивания поверхностей на высоте.

В «IT-квантуме» школьники осваивают принципы работы локальных сетей, конструируют электронные схемы и устройства на их основе, создают мобильные приложения. В ходе беседы учащиеся рассказали о работе над созданием QR-кодов для памятников истории краевой столицы.

Также на дне открытых дверей состоялся предметный деловой разговор и с преподавателями «Кванториума», многие из которых пришли из реального сектора экономики, современных производств.

Виктор Чернявский отметил, что занятия в «Кванториуме» позволят приобрести детям дополнительные знания и умения, которые помогут им определиться с будущей профессией, начать подготовку ученых уже в младшем школьном возрасте.

«Кванториум» должен стать центром, координатором научно-технического творчества на Кубани, объединив все секции, кружки, клубы, в которых взращиваются будущие инженеры. Это хорошая площадка для проведения методических семинаров для педагогов, а также научно-практических конференций для школьников, где ребята смогли бы обмениваться инженерными достижениями. В технопарке есть всё для реализации смелой и интересной «дорожной карты» развития «Кванториума», – отметил председатель профильного комитета ЗСК.

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