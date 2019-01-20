Астрономы составили карту-расписание лунного затмения 21 января

Утром 21 января состоится полное затмение Луны, наблюдать которое смогут практически все жители России. Астрономы даже составили интерактивную карту с точным расписанием фаз лунного затмения. Первое затмение в этом году: кто и откуда сможет понаблюдать за Луной

«21 января 2019 года с 06.34 до 09.51 мск произойдет полное затмение Луны, видимое на территории России. Полную фазу затмения смогут увидеть жители северо-запада Европейской части России, севера Урала и Сибири, Дальнего Востока. Луна в ходе своего движения по орбите погрузится в северную часть тени Земли на 63 минуты. Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, придав нашему спутнику красновато-бурый оттенок», - сообщила пресс-служба Московского планетария.

Также для удобства наблюдателей доступна интерактивная карта полного лунного затмения, где можно узнать точное расписание каждой фазы астрономического явления для своей местности.

Лунное затмение – заурядное, с астрономической точки зрения, явление. Оно происходит несколько раз в год. Однако бывают и уникальные лунные затмения, и завтрашнее – как раз из таких: во-первых, оно приходится как раз на полнолуние, что позволит увидеть явление во всей красе, а во-вторых, в ближайшие шесть лет лунные затмения будут либо частичными, либо не видимыми на территории России. Предыдущее уникальное лунное затмение, видимое на территории России, произошло 27 июля 2018 года.