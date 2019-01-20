Обнаружено «живое» вещество для отпугивания комаров

Ученые нашли новое вещество, которое способно эффективно отпугивать комаров. Специалисты анализировали различных представителей животного мира и смогли обнаружить нужное химическое соединение.

Это средство оказалось даже сильнее, чем аналогичные субстанции, которые были учеными найдены и синтезированы прежде. Оказалось, его выделяет паразит Xenorhabdus, обитающий в желудке червей-нематод.

Отметим, к сожалению, необходимые фабклавины производятся Xenorhabdus исключительно в определенный момент жизни бактерий и их можно добыть лишь в невероятно малых объемах.