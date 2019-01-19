Ученые: долгий сон может быть очень опасен для беременных женщин

Ученые из Мичиганского университета в США провели ряд исследований и выяснили, что долгий сон может быть очень опасен для беременных женщин. Они проанализировали данные более 600 будущих матерей.

Уточняется, что из шести сотен участниц исследования 153 потеряли ребенка в последний месяц беременности, а остальные были либо на третьем триместре, либо недавно произвели на свет малыша.

Как уточняет портал EurekAlert!, ссылаясь на специалистов, непрерывный сон более девяти часов может привести к преждевременным родам или даже к неблагоприятному исходу беременности. При этом частые пробуждения во время ночного сна имеют положительное влияние на ребенка.