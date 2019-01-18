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Российские ученые предупреждают: Земля может столкнуться с астероидом
18 января 2019, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]
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