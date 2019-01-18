Российские ученые предупреждают: Земля может столкнуться с астероидом

Ученые с кафедры небесной механики Петербургского госуниверситета произвели ряд вычислений и заявили, что на Землю может упасть астероид Апофис. Предполагается, что это произойдет в 2068 году.

В докладе подчеркивается, что астероид будет много раз сближаться с нашей планетой, однако самый опасный момент будет именно в 2068 году. До этого объект близко подойдет к Земле в 2044, 2051 и 2060 годах, передает РИА "Новости"

Отметим, что ранее о возможности столкновения планеты с астероидом сообщали специалисты NASA.

Напомним, что Апофис размером 325 метров был обнаружен в 2004 году. Данное открытие вызвало большой резонанс среди астрономов.