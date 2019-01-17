Росток хлопка, который появился на Луне в результате биологического эксперимента, проведенного при помощи китайского космического аппарата "Чанъэ-4", погиб с наступлением лунной ночи. Хлопок, привезённый китайцами на Луну, дал первые всходы

Об этом пишет издание The Guardian. По словам ученых, они не надеялись на слишком длительный эксперимент с мини-биосферой, однако фактором, погубившим росток, стал сильный холод.

Температура окружающей среды на поверхности естественного спутника Земли опустилась ночью до -170 градусов по Цельсию. Зонд доставил на Луну и другие семена, но они не дали всходов.