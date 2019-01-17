Российские ученые рассказали про черные дыры, и когда сгорит Земля

Российские астрономы предрекают неизбежную гибель нашей планете. И конец жизни на Земле придет из-за Солнца. Ученые назвали новую дату конца света. Профессор РАН, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института МГУ Сергей Попов назвал дату гибели Земли.

Ученые утверждают, что нашли новые доказательства существования внеземной жизни

По его словам, "антропогенное воздействие на Землю не сыграет никакой роли в апокалипсисе".

Телестудия Роскосмоса выпустила новый видеоролик. Пора ли человечеству торопиться перемещаться в другие Галактики? "С космической точки зрения у нас есть как минимум миллиард лет, пока Солнце не станет слишком мощным источником и безо всякого антропогенного влияния на Земле начнется необратимый парниковый эффект", - отметил профессор. Он подчеркнул, что не хотел бы жить рядом с "черными дырами".

Астрофизики уверены, что именно Солнце выжжет нашу Землю, уничтожит мир. После того, как светило потратит большую часть водорода, сила его света увеличится в тысячи раз.

В результате солнечные лучи сожгут поверхность ближайших планет, в том числе и нашей Земли.