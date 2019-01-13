Первооткрыватель ДНК лишился званий за расистские высказывания

Первооткрывателя структуры ДНК Джеймса Уотсона лишили званий из-за того, что он поставил под сомнение интеллектуальные способности разных рас. В лаборатории заявляют, что их позиция отлична от мнения учёного.

Первооткрывателя структуры ДНК Джеймса Уотсона лишили званий в лаборатории “Колд-Спринг-Харбор” за то, что учёный поставил под вопрос интеллектуальные возможности представителей разных рас. Решение опубликовали на сайте лаборатории, передаёт Газета.Ru.

“Высказывания доктора Уотсона предосудительны, не поддерживаются наукой и никоим образом не отражают взгляды лаборатории, ее попечителей, преподавателей, сотрудников или студентов”, - подчеркнули в сообщении.

Лаборатория лишила Уотсона званий заслуженного руководителя, заслуженного профессора имени Оливера Грейса, а также почетного попечителя.