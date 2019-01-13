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Первооткрыватель ДНК лишился званий за расистские высказывания
13 января 2019, 21:43 [ «Аргументы Недели» ]
Первооткрывателя структуры ДНК Джеймса Уотсона лишили званий из-за того, что он поставил под сомнение интеллектуальные способности разных рас. В лаборатории заявляют, что их позиция отлична от мнения учёного.
Первооткрывателя структуры ДНК Джеймса Уотсона лишили званий в лаборатории “Колд-Спринг-Харбор” за то, что учёный поставил под вопрос интеллектуальные возможности представителей разных рас. Решение опубликовали на сайте лаборатории, передаёт Газета.Ru.
“Высказывания доктора Уотсона предосудительны, не поддерживаются наукой и никоим образом не отражают взгляды лаборатории, ее попечителей, преподавателей, сотрудников или студентов”, - подчеркнули в сообщении.
Лаборатория лишила Уотсона званий заслуженного руководителя, заслуженного профессора имени Оливера Грейса, а также почетного попечителя.
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