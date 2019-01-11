Учёные смогли увидеть рождение чёрной дыры

Исследователям из Иллинойса удалось заметить необычно яркое космическое свечение. Они предполагают, что смогли зафиксировать зарождение чёрной дыры. Ранее учёным не удавалось наблюдать подобное.

Изначально учёные, заметив яркую вспышку в созвездии Геркулеса, приняли её за чёрную дыру, которая поглощает белого карлика. Но дальнейшие исследования показали иную картину, сообщает Мир24. Астрономы сошлись во мнении, что вспышка света, скорее всего, сопровождала рождение новой чёрной дыры или нейтронной звезды. Ранее учёным ещё не удавалось наблюдать рождение подобных объектов.

Догадки ученых подтвердили и аппараты, которые смогли обнаружить следы гелия и водорода. В совокупности эти факторы указывают на то, что свет исходит от некоего "новорождённого" объекта, который поглощает своего разрушившегося прародителя.