Мужчины острее реагируют на боль, чем женщины

Учёным из университетов Торонто и Макгилла удалось доказать, что мужчины реагируют на повторную боль острее, чем женщины. Это происходит из-за того, что представители сильного пола запоминают предыдущие страдания.

Учёные провели ряд экспериментов на мышах и людях-добровольцах, сообщает Мир24. Испытуемых подвергали незначительным ожогам, а затем просили оценить болевые ощущения по 100-балльной шкале. Касательно мышей, их боль оценивали по тому, как быстро они отскакивали от горячего предмета.

На следующий день эксперимент повторили. При тех же условиях мужчины посчитали, что боль стала сильнее. То же произошло и с самцами мышей. Учёные пришли к выводу, что болевые ощущения у мужчин усилило ожидание новых страданий. После того как мышам ввели препарат, заставляющий их забыть о предыдущих испытаниях, гиперчувствительность к боли исчезла.

Исследователи считают, что их эксперимент окажется важным при изучении хронических болей. Зная, что на боль острее реагируют люди, которые её ожидают, можно будет скорректировать терапию и найти новые методы лечения.