Люди выбирают здоровую пищу, если ее поместить среди вредных продуктов

Эксперимент провели учёные из университета Дьюка. Оказывается, человек с большей вероятностью предпочтёт здоровую пищу, если она находится в окружении вредных продуктов.

Участниками эксперимента стали 79 человек, сообщает Мир24. Учёные разделили испытуемых на две группы. При этом одной из них рассказали о пользе правильного питания, а второй - о преимуществах так называемой вредной пищи.

Как показал эксперимент, независимо от группы, люди чаще выбирали полезные продукты в том случае, если они находились среди вредных. При этом здоровая еда дольше удерживала внимание участников эксперимента.

Учёные считают, что их исследование может иметь большую практическую ценность. Например, полученные результаты пригодятся работникам ресторанной сферы при составлении меню.