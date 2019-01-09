Умер Джордж — последний представитель гавайских тропических улиток

Умерла последняя гавайская тропическая улитка вида Achatinella apexfulvа. По словам учёных, Джордж покинул мир в возрасте четырнадцати лет, причиной смерти стал его почтенный возраст.

Улиток Achatinella apexfulvа не осталось в дикой природе, сообщает N+1. Десять последних представителей вида учёные забрали в лабораторию двадцать лет назад для разведения в неволе, но и это не помогло восстановить популяцию улиток. Последним представителем своего вида на протяжении почти десяти лет оставался Джордж, который умер в первый день нового года в возрасте 14 лет.

Несмотря на то, что улитки этого вида являются гермафродитами, для продолжения рода им всё равно нужен партнёр. Как отмечает биолог Дэвид Сико, работавший с Джорджем, улитка была «немного отшельником», а потому не оставила после себя потомства.

Учёные сообщают, что в Сан-Диего в глубокой заморозке хранится кусочек ноги Джорджа, взятый для анализов. Они надеются, что однажды это поможет клонировать улитку и восстановить популяцию Achatinella apexfulvа.