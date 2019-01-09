Учёные заявили о существовании нового измерения

Физики из Швеции представили новую модель расширения Вселенной, при которой возможно существование другого измерения. Также предположение учёных объясняет загадку тёмной материи.

Физики из Уппсальского университета выдвинули гипотезу, согласно которой Вселенная находится на поверхности гигантского пузыря энергии, который состоит из темной материи и расширяется во все стороны, сообщает Новый день.

По предположениям учёных, в момент достижения границ естественного состояния, пузырь перешёл в другое измерение. Этим и объясняется постоянно растущая скорость расширения Вселенной.

В таком случае, тёмная материя является концами струн, направляющих движение. Учёные отмечают, что их предположение может оказаться верным лишь в том случае, если верна существующая теория струн.