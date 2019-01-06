К 2035 году в России у роботов будет свой университет

К 2035 году в России планируют открыть "университет" для обучения искусственного интеллекта. Сотрудники будут обучать роботов выполнению различных прикладных задач, а также тестировать новые отечественные разработки.

Центр будет заниматься совершенствованием технологии цифрового сознания, сообщает РИА Новости. Работать специалисты будут не только с опытными студенческими моделями, но и со сторонними технологиями. При этом любая коммерческая организация сможет направить свои проекты в центр для доработки.

Специалисты прогнозируют, что должность специалиста по искусственному интеллекту имеет все шансы в будущем стать одной из приоритетных профессий в сфере связи, информационных и коммуникационных технологий. Люди с такой специальностью возьмут на себя разработку и проектирование алгоритмов искусственного интеллекта для транспортно-логистических услуг, а также интеллектуальной городской мобильности.