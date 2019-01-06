Научные открытия, которые изменят судьбу человечества

В ушедшем 2018 году учёные из разных стран мира совершили прорыв в ряде областей для решения актуальных и глобальных проблем, которые встали перед человечеством. Внедрение их разработок на практике позволит продлить человеку жизнь и улучшить условия обитания.



Страшная болезнь прошлого века - рак - на грани исчезновения. Американец Хао Янь из Университета Аризоны создал нанороботов, которые разрушают раковые клетки. Помимо этого, нанороботы могут доставлять лекарства непосредственно к очагу заболевания. Это позволит значительно снизить дозы лекарственных препаратов и повысить эффективность лечения.



Дэвид Синклер вместе со своей командой учёных из Бостона нашёл способ омоложение организма. На примере мышей они определили ответственную за старение молекулу никотинамидадениндинуклеотида (NAD). После испытания на людях, можно будет говорить об изобретении элексира молодости.



Российские учёные из ПО "Маяк" в г. Озерске Челябинской области изобрели безопасную технологию утилизации отработанного ядерного топлива. Теперь "Маяк" - единственное в мире предприятие, которое может перерабатывать любые виды ядерного топлива.



Китаец Гао Чао из Чжэцзянского университета изобрёл самый быстрозаряжающийся аккумулятор. Если его установить в смартфон, то он зарядится всего за 5 секунд и выдержит 250 тыс. перезарядок и может прослужить 70 лет. Это изобретение приближает человечество к созданию вечного двигателя.



Марк Штокл из Университета Рокфеллера (США) и Дэвид Талер из Университета Базеля (Швейцария) выяснили, что все люди произошли 200 тыс. лет назад от одной пары. Они проанализировали митохондриальную ДНК миллионов представителей разных народов и обнаружили у всех один корень. Таким образом, получается, что все люди - братья!



Надеемся, что в 2019 году наука продвинется дальше и решит другие проблемы человечества.



