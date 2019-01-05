//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Наука 13+

Человек не может быть потомком обезьяны. Кто осмелился противоречить Дарвину?

5 января 2019, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Человек не может быть потомком обезьяны. Кто осмелился противоречить Дарвину?

Российский биофизик Сергей Вертьянов осмелился опровергнуть теорию Дарвина. Согласно течения креационизма, к которому принадлежит кандидат физико-математических наук, человечество, животные, растения были созданы полностью оформленными – без эволюции одних биологических видов в другие. То есть, иными словами, рептилия не может быть потомком рыбы, как и человек не может быть потомком обезьяны.

Получается, что до боли знакомую со школьной скамьи картинку с эволюционным развитием обезъяны в человека можно сорвать и выбросить? Эксперименты над мушкой-дрозофилой показали, что неподатливая мушка испытала все возможные генетически отрицательные воздействия, но из неё не получилось ничего, кроме изменённой дрозофилы. Правда, для макроэволюции необходимы миллионы лет, однако, непроверяемость гипотезы не добавляет ей доказуемости, считает молодой учёный. Для гипотетического макроэволюционного процесса важна не временная длительность,  а достаточно большое количество поколений, которое у бактерий достигается всего за несколько лет. Наблюдения за популяциями бактерий проводились в течение десятилетий, что соответствует миллиардам лет для высших животных. Частоту мутаций специально увеличивали аномальным внешним давлением. И что бы вы думали? Мутантные культуры бактерий постоянно возвращались к исходному типу, образование новых культур не выходило за внутривидовые рамки. Более того. Бактерии, выжившие в состоянии спор в мезозойских отложениях (датируются возрастом до 200–250 млн лет!), идентичны современным.

Однако, учёным-материалистам не нравится альтернатива эволюционизму. Они считают, случился Большой взрыв, и в результате водород превратился в людей. Это для них правдоподобно, а существование Создателя – нет.

Подробности читайте в материале "Аргументов недели".

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости СМИ2

//В мире

Порошенко и Эрдоган провели переговоры в Стамбуле

Порошенко и Эрдоган провели переговоры в Стамбуле

Президент Украины Петр Порошенко, находящийся в эти дни в Стамбуле с рабочим визитом, встретился сегодня со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны провели переговоры.

//В мире

Киевский журналист придумал план возвращения ДНР и ЛНР без штурма республик

Киевский журналист придумал план возвращения ДНР и ЛНР без штурма республик

Киевский журналист Дмитрий Гордон рассказал, какие действия необходимо предпринять Украине, чтобы вернуть Донбасс. Видео с заявлениями Гордона на данную тему опубликовано на его YouTube-канале.

//Экономика

Эксперт поведал о критическом состоянии экономики Украины

Эксперт поведал о критическом состоянии экономики Украины

Внешние и внутренние долги Украины достигли критического значения и уже превысили 70% от ВВП, рассказал экономический и политический эксперт Владимир Дебой в эфире украинского телеканала.

//Общество

Украина гарантирует верующим соблюдение религиозных свобод

Украина гарантирует верующим соблюдение религиозных свобод

Президент Украины Пётр Порошенко выразил благодарность Константинопольскому патриарху и заверил, что в стране будут соблюдаться религиозные свободы всех конфессий.

//Общество

Геноцид пенсионеров со стороны мобильных операторов

Геноцид пенсионеров со стороны мобильных операторов

Последнее время каждое СМИ – газета, ТВ каналы, журналы – только ленивый не отметился – наперебой шумят о льготах и преференциях пенсионеров и предпенсионеров... Звучит замечательно. Про предпенсионеров не знаю, уже 10 лет как вышла из их числа, а про пенсионеров и их реальность, позвольте, немного расскажу.

//Новости МирТесен



//В мире

Американского шпиона Пола Уилана уволили из армии за воровство

Американского шпиона Пола Уилана уволили из армии за воровство

Пойманный на шпионаже Пол Уилан был уволен из морских котиков за воровство. Об этом сообщила американская пресса.

//Происшествия

В сгоревшей маршрутке в Магнитогорске могла находиться семья водителя

В сгоревшей маршрутке в Магнитогорске могла находиться семья водителя

К такому выводу пришли журналисты издания «Московский комсомолец», которые провели собственное расследование и пообщались с очевидцами происшествия.

//Культура

Скончался народный артист Иван Бортник

Скончался народный артист Иван Бортник

В Москве на 80-м году жизни скончался народный артист России Иван Бортник. Об этом в субботу сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Театра на Таганке Ирину Апексимову.

//Шоу-бизнес

"Ох уж эта свинка": Анна Хилькевич рассказала о тайфуне в Таиланде

"Ох уж эта свинка": Анна Хилькевич рассказала о тайфуне в Таиланде

Актриса Анна Хилькевич, получившая широкую известность благодаря телесериалу "Универ", в настоящий момент отдыхает в Таиланде. Поклонники встревожены из-за сообщений о тропическом шторме.

//Политика

Будут ли честными выборы на Украине? Порошенко подозревают в подкупе избирателей

Будут ли честными выборы на Украине? Порошенко подозревают в подкупе избирателей

Украинский депутат Виталий Куприй на своей странице в соцсети выступил с заявлением о том, что нынешний президент страны Пётр Порошенко готовит фальсификацию предстоящих выборов.

//Общество

Делу время, а потехе час: жители каких стран работают больше, чем россияне?

Делу время, а потехе час: жители каких стран работают больше, чем россияне?

Россияне являются обладателями одной из самых продолжительных рабочих недель. При этом в мире есть страны, где количество рабочих часов в год превышает российские показатели.

//Новости партнеров

//В мире

Порошенко и Варфоломей наградили друг друга

Порошенко и Варфоломей наградили друг друга

Президент Украины Петр Порошенко вручил патриарху Константинопольскому Варфоломею, подписавшему томос об автокефалии ПЦУ, высокую государственную награду – орден «За заслуги» I степени.

//Наука

В NASA решили оставить астероиду "нацистское" имя

В NASA решили оставить астероиду "нацистское" имя

В NASA заявили, что не станут менять название астероида Ultima Thule, в котором многие нашли отсылки к нацизму времён Второй мировой. На сегодняшний день небесное тело является самым далёким объектом, которого достигал человек.

//Общество

Иван Бортник будет похоронен на Троекуровском кладбище

Иван Бортник будет похоронен на Троекуровском кладбище

Народный артист России Иван Бортник, ушедший из жизни сегодня, 5 января, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила прессе директор театра на Таганке Ирина Апексимова.

//В мире

В Госдуме прокомментировали подписание томоса об автокефалии ПЦУ

В Госдуме прокомментировали подписание томоса об автокефалии ПЦУ

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал подписание томоса об автокефалии ПЦУ.

//Политика

Чем строительство стены на границе с Мексикой обернулось для США?

Чем строительство стены на границе с Мексикой обернулось для США?

Дональд Трамп заявил, что для введения в США режима чрезвычайного положения и строительства стены на границе с Мексикой ему не требуется одобрение конгресса. Произошедший конфликт парализовал работу правительства страны.

//В мире

Американский шпион Пол Уилан оказался еще и ирландцем

Американский шпион Пол Уилан оказался еще и ирландцем

Публичных официальных комментариев пока нет. Американское издание the Wall Street Journal сообщило о четвертом паспорте задержанного за шпионаж Пола Уилана. Теперь он оказался еще и гражданином Ирландии.

//Наука

Человек не может быть потомком обезьяны. Кто осмелился противоречить Дарвину?

Человек не может быть потомком обезьяны. Кто осмелился противоречить Дарвину?

Российский биофизик Сергей Вертьянов осмелился опровергнуть теорию Дарвина. Согласно течения креационизма, к которому принадлежит кандидат физико-математических наук, человечество, животные, растения были созданы полностью оформленными – без эволюции одних биологических видов в другие. То есть, иными словами, рептилия не может быть потомком рыбы, как и человек не может быть потомком обезьяны.

//Общество

Скончалась Ирина Соловьева, супруга режиссера Марлена Хуциева

Скончалась Ирина Соловьева, супруга режиссера Марлена Хуциева

Ирина Соловьева, супруга известного кинорежиссера Марлена Хуциева, скончалась в реанимации одной из московских больниц, куда была госпитализирована вместе с мужем перед Новым годом, 30 декабря.

//Новости СМИ2

//В мире

Рекордное число американцев желает эмигрировать из страны

Рекордное число американцев желает эмигрировать из страны

Американские социологи провели опрос граждан США о любви к своей родине. Результаты поразили специалистов: практически каждый шестой американец изъявил желание эмигрировать. В основном – молодежь.

//В мире

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ

Константинопольский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал в Стамбуле томос об автокефалии "новой церкви" Украины, которая отныне именуется Православной церковью Украины (ПЦУ).

//Происшествия

В Польше пять человек погибли во время игрового квеста

В Польше пять человек погибли во время игрового квеста

Пять человек погибли при прохождении игрового квеста в польском Кошалине. Об этом сообщил представитель западно-поморского коменданта Государственной пожарной службы Томаш Кубяк.

//В мире

В зоне боевых действий в Донбассе военные ВСУ атаковали собственный спецназ

В зоне боевых действий в Донбассе военные ВСУ атаковали собственный спецназ

Военнослужащие 93-й бригады Вооруженных сил Украины, выполняющие боевые задачи в зоне конфликта в Донбассе, атаковали собственный спецназ. Соответствующая информация оказалась в распоряжении армии ДНР.

//Общество

В чем заключается "русское счастье"?

В чем заключается "русское счастье"?

Для каждого человека критерии счастья, как правило, различны. А уж в национальных масштабах и подавно. Статистика утверждает, что градус счастья россиян растет. Но что кроется за этими данными?

//Общество

Каким курсом пойдёт Украина с новым президентом?

Каким курсом пойдёт Украина с новым президентом?

У наших неспокойных соседей начинается очередная предвыборная президентская гонка. Скучно не будет. Кандидаты повыскакивали на любой вкус: от львовского радикала Садового до комедийного актёра Зеленского. Во главе этой шумной компании будет шествовать Юлия Тимошенко

//Метеоновости

МЧС предупреждает об угрозе схода лавин в Крыму

МЧС предупреждает об угрозе схода лавин в Крыму

Туристам стоит воздержаться от походов в крымские горы из-за угрозы схода снежных лавин. Об этом в субботу заявил министр по чрезвычайным ситуациям Республики Крым Сергей Шахов.

//Общество

Крымские спасатели после схода лавины 12 часов расчищали дорогу на Ай-Петри

Крымские спасатели после схода лавины 12 часов расчищали дорогу на Ай-Петри

Крымским спасателям пришлось больше 12 часов расчищать дорогу в районе горы Ай-Петри, на которую сошли несколько лавин

//В мире

Латвия: нового правительства нет, президент теряет доверие и уходит в отпуск

Латвия: нового правительства нет, президент теряет доверие и уходит в отпуск

Начало нового года не принесло Латвии желаемых результатов: нового премьера пока нет, партии в парламенты все еще ведут переговоры, а президент страны Раймонд Вейонис скоро уходит в отпуск.

//Политика

Делегация Украины приехала в Стамбул за томосом

Делегация Украины приехала в Стамбул за томосом

Представители украинской делегации прибыли в Стамбул для получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Константинопольского патриархата.

//Армия

Замена пистолета Макарова успешно прошла испытания

Замена пистолета Макарова успешно прошла испытания

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения завершил испытания нового пистолета для Министерства обороны России, поступающего на замену пистолету Макарова (ПМ).

//В мире

Вместо изматывающей гонки вооружения РФ достаточно начистить всего одну ракету

Вместо изматывающей гонки вооружения РФ достаточно начистить всего одну ракету

Заявление президента США Дональда Трампа об одностороннем выходе Америки из договора по ракетам средней и меньше дальности (ДРСМД) встревожило мир новой гонкой вооружений. Старшее поколение ещё помнит, как из-за этой гонки вооружений и войны в Афганистане не стало Советского Союза, экономика которого была подорвана несоразмерными расходами.

//Общество

2018 год : ГРУ, ЦРУ - постоянно на слуху

2018 год : ГРУ, ЦРУ - постоянно на слуху

Прошлый год ознаменовался огромным количеством шпионских скандалов, разоблачений, и взаимных обвинений России и Запада. Наверное, поэтому материалы нашей постоянной рубрики Шпионаж привлекали особое внимание.

//Шоу-бизнес

Кристина Асмус молит поклонников о помощи

Кристина Асмус молит поклонников о помощи

Актриса Кристина Асмус в эти новогодние праздники впервые открыла для себя столицу Объединенных Арабских Эмиратов - Дубай. С просторов этого курорта супруга Гарика Харламова взмолилась о помощи.

//В мире

Как и почему провалилось 70% агентурной сети ЦРУ

Как и почему провалилось 70% агентурной сети ЦРУ

Недавний арест в Москве американского шпиона Пола Уилана, который, как выяснилось, является гражданином ещё трёх государств, в том числе Великобритании, совпало с заявлением президента США Дональда Трампа о поэтапном выводе американского контингента их Сирии. Это заявление дезавуировало прежнее решение американского лидера об окончании операции в Сирии и немедленном выводе военных, что очень расстроило российскую сторону.

//Общество

Новогодняя просьба к Путину

Новогодняя просьба к Путину

Уважаемый Владимир Владимирович, в преддверии Нового года Вы превосходно доказали, что можете, как настоящий волшебник, исполнить любую просьбу. По этой причине огромное количество детей искренне поверили в доброту и всемогущество Деда Мороза. За это Вам искреннее спасибо.

//Шоу-бизнес

Принц Гарри посетит учения по отражению "вторжения РФ"

Принц Гарри посетит учения по отражению "вторжения РФ"

Британский принц Гарри будет присутствовать на предстоящих учениях в Норвегии, целью которых станет отработка противодействия гипотетическому "российскому вторжению" на территорию страны.

//Общество

Как не стать жертвой выуживающих деньги за замену счетчиков лже-коммунальщиков

Как не стать жертвой выуживающих деньги за замену счетчиков лже-коммунальщиков

Как проще всего мошеннику втереться в доверие к жертве? Выдать себя за того, кто должен о нас заботиться. Именно так действуют лже-коммунальщики, выуживающие деньги за якобы плановую замену счетчиков.

//Политика

Украинский министр предрек скорую отмену железнодорожного сообщения с РФ

Украинский министр предрек скорую отмену железнодорожного сообщения с РФ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов назвал прекращение железнодорожного сообщения с Российской Федерацией попросту неизбежным.

//Происшествия

Пираты похитили шесть российских моряков у берегов Бенина

Пираты похитили шесть российских моряков у берегов Бенина

У берегов Бенина на западе Африканского континента пираты атаковали судно, на борту которого находились 23 россиянина и один украинец.​ Дипломаты проверяют гражданство шести похищенных моряков.

//В мире

Стал известен прогноз о победе армии России над силами НАТО в войне 2024 года

Стал известен прогноз о победе армии России над силами НАТО в войне 2024 года

В 2024 году произойдет вооруженный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом, победу в этом противостоянии одержит Москва. Соответствующий прогноз появился на страницах американской прессы.

//В мире

Дональд Трамп пригрозил вводом чрезвычайного положения

Дональд Трамп пригрозил вводом чрезвычайного положения

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.

//В мире

Предсказан вероятный военный удар РФ по Украине в случае ее агрессии в Донбассе

Предсказан вероятный военный удар РФ по Украине в случае ее агрессии в Донбассе

Российский экономист Олег Сухарев рассказал, как Москва может ответить на предполагаемую атаку Украины против самопровозглашенных республик Донбасса. Соответствующее заявление эксперт сделал в разговоре со СМИ.

//Общество

Новый год в России начался с мусорного коллапса

Новый год в России начался с мусорного коллапса

В первые же дни нового года Россию завалило… не только снегом, но и мусором. Площадки для сбора бытовых отходов превратились в гигантские мусорные свалки. Мусор просто не вывозится с них.

//Общество

Жительниц России через соцсети массово пытаются завербовать террористы

Жительниц России через соцсети массово пытаются завербовать террористы

Российских девушек атакуют в социальных сетях граждане стран Ближнего Востока, пытающиеся сделать своих собеседниц пособниками террористов. Об этом говорится в заметке, опубликованной изданием «СПИД-инфо».

//Общество

Женское обрезание: кто призывает к проведению калечащих россиянок процедур?

Женское обрезание: кто призывает к проведению калечащих россиянок процедур?

Ежегодно на Северном Кавказе, преимущественно в Дагестане, более 1 200 девочек до трех лет подвергаются женскому обрезанию. Министерство здравоохранения РФ назвало данную процедуру калечащей практикой.

//Общество

Украинский пранкер поглумился над трагедией в Магнитогорске в прямом эфире

Украинский пранкер поглумился над трагедией в Магнитогорске в прямом эфире

Украинский пранкер Никита Кувиков, выступающий в сети под псевдонимом Евгений Вольнов и «прославившийся» фейками о «Зимней вишне», в очередной раз «отметился» после трагедии в Магнитогорске.

//Политика

В ЦИК Украины рассказали, сколько готовы потратить на выборы президента

В ЦИК Украины рассказали, сколько готовы потратить на выборы президента

В Центральной избирательной комиссии Украины рассказали, какую сумму страна потратит на грядущие выборы президента. Также утверждён бюджет выборов депутатов в парламент.

//Политика

Американский разведчик покружил над российской базой в Хмеймиме

Американский разведчик покружил над российской базой в Хмеймиме

Самолёт ВМС США провёл разведывательный полёт вблизи российской авиабазы в сирийском городе Хмеймим. Американский P-8A Poseidon кружил в районе российской базы несколько часов.

//Происшествия

Трагические события в Магнитогорске: пять вопросов без ответа

Трагические события в Магнитогорске: пять вопросов без ответа

Недавние трагические события в Магнитогорске вызвали у общественности ряд вопросов, на которые следственные органы пока не дали ответа. Данные вопросы сформулировал в своем блоге журналист Алексей Венедиктов.

//Общество

Российский контингент в Сирии примерно 30 тысяч человек

Российский контингент в Сирии примерно 30 тысяч человек

Россия задействует в Сирии от 30 до 50 тысяч военнослужащих ежемесячно, говорят эксперты компании Stratfor. «АН» стали известны некоторые детали нового ежегодного доклада аналитического агентства «Stratfor».

//Общество

Психологи рассказали, что такое «венец безбрачия» и как с ним бороться

Психологи рассказали, что такое «венец безбрачия» и как с ним бороться

«Венец безбрачия» - мистическое понятие, существующее практически во всех мировых культурах и верованиях. Специалисты разобрались в этом овеянном мифами вопросе и рассказали, в чем причина.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры