Человек не может быть потомком обезьяны. Кто осмелился противоречить Дарвину?

Российский биофизик Сергей Вертьянов осмелился опровергнуть теорию Дарвина. Согласно течения креационизма, к которому принадлежит кандидат физико-математических наук, человечество, животные, растения были созданы полностью оформленными – без эволюции одних биологических видов в другие. То есть, иными словами, рептилия не может быть потомком рыбы, как и человек не может быть потомком обезьяны.



Получается, что до боли знакомую со школьной скамьи картинку с эволюционным развитием обезъяны в человека можно сорвать и выбросить? Эксперименты над мушкой-дрозофилой показали, что неподатливая мушка испытала все возможные генетически отрицательные воздействия, но из неё не получилось ничего, кроме изменённой дрозофилы. Правда, для макроэволюции необходимы миллионы лет, однако, непроверяемость гипотезы не добавляет ей доказуемости, считает молодой учёный. Для гипотетического макроэволюционного процесса важна не временная длительность, а достаточно большое количество поколений, которое у бактерий достигается всего за несколько лет. Наблюдения за популяциями бактерий проводились в течение десятилетий, что соответствует миллиардам лет для высших животных. Частоту мутаций специально увеличивали аномальным внешним давлением. И что бы вы думали? Мутантные культуры бактерий постоянно возвращались к исходному типу, образование новых культур не выходило за внутривидовые рамки. Более того. Бактерии, выжившие в состоянии спор в мезозойских отложениях (датируются возрастом до 200–250 млн лет!), идентичны современным.



Однако, учёным-материалистам не нравится альтернатива эволюционизму. Они считают, случился Большой взрыв, и в результате водород превратился в людей. Это для них правдоподобно, а существование Создателя – нет.



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