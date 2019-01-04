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Самый праздничный десерт: учёные сделают из новогодних ёлок конфеты
4 января 2019, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]
Учёные из Шеффилдского университета научились делать сладости из елей. Такое открытие особенно актуально в период новогодних праздников, когда деревья выбрасывают в огромных количествах.
Исследователи установили, что если нагреть хвою, то можно получить биоуголь и биомасло. Применение им можно найти при производстве сладостей, красок и уксуса, сообщает "Известия". Особенную актуальность это приобретает именно после зимних праздников, когда новогодние деревья отправляются на свалку, где при гниении выделяют большое количество парниковых газов.
Методика состоит в том, чтобы при помощи тепла и растворителей (например, экологически чистый глицерин) "разобрать" химическую структуру хвои на составляющие: твёрдый биоуголь и жидкое биомасло. Жидкая составляющая может использоваться при изготовлении сладостей, а твёрдый продукт способен найти применение в других промышленных процессах. Что примечательно, таким образом можно использовать как свежие, так и старые деревья.
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