Самый праздничный десерт: учёные сделают из новогодних ёлок конфеты

Учёные из Шеффилдского университета научились делать сладости из елей. Такое открытие особенно актуально в период новогодних праздников, когда деревья выбрасывают в огромных количествах.

Исследователи установили, что если нагреть хвою, то можно получить биоуголь и биомасло. Применение им можно найти при производстве сладостей, красок и уксуса, сообщает "Известия". Особенную актуальность это приобретает именно после зимних праздников, когда новогодние деревья отправляются на свалку, где при гниении выделяют большое количество парниковых газов.

Методика состоит в том, чтобы при помощи тепла и растворителей (например, экологически чистый глицерин) "разобрать" химическую структуру хвои на составляющие: твёрдый биоуголь и жидкое биомасло. Жидкая составляющая может использоваться при изготовлении сладостей, а твёрдый продукт способен найти применение в других промышленных процессах. Что примечательно, таким образом можно использовать как свежие, так и старые деревья.