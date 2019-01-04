Ученые нашли способ остановить развитие меланомы

Ученые из Университета Квинсленда нашли способ остановить развитие меланомы. По словам специалистов, это станет возможным при помощи особого препарата, способного заблокировать кровоснабжение опухоли.

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Профессор Киараш Хосротехрани отметил, что опухоли не способны расти и распространяться без кровеносных сосудов. Именно поэтому, если избавиться от стволовых клеток, создающих обновленную систему кровоснабжения, то развитие меланомы можно остановить, передает ТАСС.

Австралийские ученые в ближайшее время планируют приступить к клиническим испытаниям препарата на базе сразу нескольких госпиталей, которые специализируются на лечении меланомы и рака кожи.