Китайские ученые назвали лучшее средство от похмелья

Китайские ученые назвали лучшее средство для борьбы с похмельем. Нестандартный эксперимент, согласно последней информации источников, проводили научные сотрудники Университета Сунь Ятсена.

Оказывается, лучшим средством является газированная вода с лимоном. Этот напиток способен существенно и быстро снизить концентрацию ацетальдегида, который увеличивается в человеческом организме после употребления спиртного, передает сегодня ФАН.

Газировка в свою очередь ускоряет выделение особого фермента, который дает возможность оперативно расщеплять и выводить из организма побочные продукты алкоголя.