Академика Жореса Алферова выписали из больницы

Известный российский ученый-физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов сегодня, 29 декабря, был выписан из больницы. Новый год академик встретит в одном из подмосковных санаториев.

«Жорес Иванович выписан. Сегодня он переезжает в санаторий под Москвой. Новый год он встретит в санатории», - сообщила помощница ученого Наталья Ланцова.

Жорес Иванович Алферов был госпитализирован в конце ноября в связи с гипертоническим кризом. Курс санаторного лечения продлится 21 день. Однако Алферов, занимающий пост ректора Санкт-Петербургского национального исследовательского академического университета РАН, является деятельным человеком, поэтому не исключено, что он покинет санаторий раньше, уточнила Наталья Ланцова.

Жорес Алферов – ученый физик, живая легенда отечественной науки, единственный ныне здравствующий отечественный лауреат Нобелевской премии. Нобелевскую премию по физике он получил в 2000 году за исследования в области полупроводниковых гетероструктур, сообщает РИА Новости.