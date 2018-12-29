//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Константин Богомолов отдыхает в Европе с бывшей женой и дочкой Аней
- Жена Александра Малинина Эмма возбудила сеть фотографиями в пляжных нарядах
- Принц Гарри женился "по залету"?
- Россия станет страной брошенных мужчин?
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Наука 13+
Академика Жореса Алферова выписали из больницы
29 декабря 2018, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский ученый-физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов сегодня, 29 декабря, был выписан из больницы. Новый год академик встретит в одном из подмосковных санаториев.
«Жорес Иванович выписан. Сегодня он переезжает в санаторий под Москвой. Новый год он встретит в санатории», - сообщила помощница ученого Наталья Ланцова.
Жорес Иванович Алферов был госпитализирован в конце ноября в связи с гипертоническим кризом. Курс санаторного лечения продлится 21 день. Однако Алферов, занимающий пост ректора Санкт-Петербургского национального исследовательского академического университета РАН, является деятельным человеком, поэтому не исключено, что он покинет санаторий раньше, уточнила Наталья Ланцова.
Жорес Алферов – ученый физик, живая легенда отечественной науки, единственный ныне здравствующий отечественный лауреат Нобелевской премии. Нобелевскую премию по физике он получил в 2000 году за исследования в области полупроводниковых гетероструктур, сообщает РИА Новости.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Армия
//В мире
На Украине рассказали о колоссальных убытках из-за блокады Крыма
//Новости МирТесен
//Общество
Генпрокуратура возбудила дело из-за охоты губернатора Иркутской области
Жена Александра Малинина Эмма возбудила сеть фотографиями в пляжных нарядах
//Общество
Руфат Абясов: «2019-й год будет определяющим для криптовалют»
//Новости партнеров
Почему 50 лет назад сняли с полётов пассажирский сверхзвуковой самолёт Ту-144?
//Общество
//Общество
//Культура
//Новости СМИ2
//Культура
Инцидент в музее Екатеринбурга попал в мировой рейтинг скандалов
//В мире
Сенаторы США, демократы и республиканцы, признали кризис власти
//Общество
//В мире
Опубликован список запрещенных для ввоза в РФ украинских товаров
//Общество
Пользователи автодорожной части Крымского моста будут экономить 11 млрд руб
//В мире
//Наука
//Политика
Политолог: Украина экономически не может позволить себе войну
//В мире
ДНР заявила о «позорном бегстве» бойцов ВСУ после провала вылазки под Мариуполем
//Общество
//Авто
//В мире
//В мире
Экс-лидер Валдис Затлерс: президент должен играть ведущую роль в стране
//Армия
Пентагон отказался комментировать передачу американского оружия сирийским курдам
//В мире
На праздновании Нового года за толпой в Нью-Йорке будут наблюдать беспилотники