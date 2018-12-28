Вчера, 27 декабря был совершен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Она вылетела с космодрома "Восточный" в Амурской области. Части "Союза" рухнули на территорию Якутии. Падение смогли запечатлеть жители республики.

Как сообщает kp.ru, центральный блок – светящийся «шар» с инверсионным следом – был отчетливо виден в небе Вилюйского района, несколько хлопков отчетливо слышались. Падение 5 больших фрагментов было зарегистрировано радиолокационным комплексом.

В Алданском районе в это время было пасмурно, были слышны только хлопки. В район падения вылетела воздушно-поисковая группа. В ходе облета были отобраны пробы снежного покрова с пяти мониторинговых площадок.

Собрать упавшие фрагменты "Союз-2.1а" из районов падения смогут только примерно в конце мая, когда растает снег.

Ракета вывела на орбиту 2 российских спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В", а также 26 иностранных малых космических аппаратов из США, Японии, ЮАР, Испании и Германии.