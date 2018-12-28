Ученые сообщили, что газировка опасна для почек

Американские врачи провели ряд исследований и выяснили, что газировка может нанести вред здоровью человека. Согласно последней информации медиков, подобные напитки являются опасными для почек.

Речь идет о частом употреблении больших объемов газировки. Уточняется, что чрезмерное увлечение людей напитками такого рода ежегодно приводит к смерти 184 тысяч человек, передает "Свободная пресса".

Кроме того, в рамках другого эксперимента специалисты в течение пятнадцати лет наблюдали за состоянием здоровья примерно трех тысяч афроамериканцев и заметили, что не менее 6 процентов из них ушли из жизни из-за заболеваний почек, сообщает РИА "Новости".