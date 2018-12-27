Пластик из водорослей не навредит природе

Безопасный для природы пластик изобрели израильские учёные. В его основе лежат несколько видов водорослей. В настоящее время учёные продолжают работу над своим проектом.



Израильским учёным удалось создать безопасный для окружающей среды пластик, который сможет полностью разлагаться в природе, сообщает Мир24. В своём исследовании научные работники использовали семь различных видов микроскопических водорослей. Микроорганизму Haloferax mediterranei удалось переработать биомассу в биоразрушаемые полимеры, в количестве 2,2 грамма на литр смеси. Этот процесс не сопровождается токсичными выбросами, чего не скажешь о производстве привычного нам пластика. Он также не требует пресной воды, поскольку реакции осуществляются на основе соленой, недостатка в которой на Земле нет.



Учёные продолжают разработку своего проекта. Сейчас их целью является поиск оптимальных для массового производства водорослей и бактерий. Они уверены, что в дальнейшем эта технология поможет миру отказаться от пластмасс, получаемых из нефти.