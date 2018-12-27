Илон Маск показал, на чём будут летать на Марс в ближайшем будущем

Известный американский миллиардер и изобретатель Илон Маск приоткрыл завесу тайны и показал фотографию строящегося для полётов на Марс звездолёта. Снимок предприниматель выложил у себя в Twitter.



Основатель компании SpaseX Илон Маск выложил на всеобщее обозрение фотографию строящегося звездолёта нового поколения Starship, предназначенного для полётов на Красную планету, сообщает РИА ФАН. Судя по снимку, космический корабль был снят в техасском испытательном центре компании. На фото запечатлены две части корабля, а именно цилиндрический блок с посадочными ножками и коническое сечение.



Неравно Маск обмолвился, что новый звездолёт будет способен единоразово доставить на Марс до сотни человек. По словам изобретателя, первый полёт к загадочной планете будет совершён через шесть лет.