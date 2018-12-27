Ученые установили, кто может стать буйным лунатиком

Ученые провели ряд исследований и выяснили, у кого есть больше шансов превратиться в буйного лунатика. Эксперты полагают, что лунатизм напрямую связан с аномалиями в функционировании мозга во время быстрого сна.

По мнению специалистов, люди, принимающие антидепрессанты, страдающие от тревожных состояний или "афганского синдрома" (посттравматического стрессового расстройства), чаще других подвергаются опасным формам буйного лунатизма, передает портал Газета.Ru.

В настоящий момент ученым мало что известно о подобных видах лунатизма. Однако они продолжают работать и изучать данное состояние человека, уточняется в журнале Neurology.