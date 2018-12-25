Ученые создали зеркало, в которое невозможно подсмотреть

Физики из Университета Аалто, Финляндия, нарушили симметрию отражения при помощи зеркал из метаповерхностей, создав поверхность с чрезвычайно высокой зависимостью отражения от угла обзора.

В рамках исследования ученые нарушили симметрию отражения относительно углов. Для реализации проекта им потребовалась метаповерхность, состоящая из выстроенных в особом порядке крошечных столбиков.

В результате специалисты получили зеркало, в которое невозможно подсмотреть: под некоторыми углами в нем возможно рассмотреть отражение, в остальных случаях - поверхность полностью поглощает свет.

"Мы показываем, что выявленные эффекты асимметрии не могут быть реализованы с помощью обычных дифракционных решеток, рефлекторных и фазово-градиентных метаповерхностей", - отмечается в статье.

По мнению исследователей, их открытие является значительным достижением и в дальнейшем открывает многообещающие возможности для манипулирования волнами с помощью эванесцентной техники.