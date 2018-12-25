Эксперт высказался об аномалии в Хабаровском крае

Во вторник, 25 декабря, эксперт высказался о случившемся на территории Хабаровского края. Ранее ученые сообщили, что на месте схода грунта в русло реки Бурея возникла термическая аномалия.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин отметил, что термические процессы обычно довольно медленные, поэтому вряд ли именно они могли стать причиной случившегося.

Специалист, однако, отметил, что серьезные колебания температуры могли повлиять на сход грунта, поскольку материал горных пород существенно расширяется при увеличении температуры, а при ее понижении – сжимается.