Современная алхимия, или как китайцы медь в золото превратили

Китайским учёным удалось превратить медь в золото! Такое заявление сделали в Даляньском институте химической физики. Совершённое открытие поможет сократить использование драгоценных металлов в производстве.

Учёные в процессе эксперимента получили металл, схожий по своим свойствам с золотом или серебром. Научная работа, в которой описываются результаты исследования, опубликована в журнале Science Advances, сообщает nplus1.ru. Для получения вещества куски меди были подвержены воздействию горячего и электрически заряженного газа аргона. В результате атомы меди заряжаются, а их электроны становятся более плотными и стабильными. Полученные медные частицы приобрели сходство с золотом в части устойчивости к высоким температурам, эрозии и окислению.

Учёные шутят, что золотые монеты из нового материала делать не получится, но при этом отмечают, что из-за относительной дешевизны их открытие может найти широкое применение, например, при производстве электронных устройств.