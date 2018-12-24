Опубликовано видео с места падения метеорита под Хабаровском

В Хабаровском крае недалеко от поселка Чекунда произошло обрушение скалы, перекрывшей местную реку Бурея. Предположительно, инцидент произошел в результате падения крупного небесного тела. В Хабаровском крае приземлился гигантский метеорит

В настоящий момент к месту возможного падения метеорита снаряжаются несколько научных экспедиций. Сомнения вызывает тот факт, что сам момент соприкосновения с землей никак и никем не зафиксирован, очевидцев нет.

Кроме того, некоторые ученые считают, что падение космического пришельца должно было пройти значительно эффектней: "Если это был метеорит, его взрыв услышал бы весь край", - считает астроном Владимир Моисеев.

К тому же, местные жители, прибывшие на место образовавшейся на реке Бурея плотины, не смогли обнаружить сам метеорит, сняв на видео лишь разрушительные последствия данного "феномена", сообщает "Комсомолка".