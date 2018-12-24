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Опубликовано видео с места падения метеорита под Хабаровском
24 декабря 2018, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]
В Хабаровском крае недалеко от поселка Чекунда произошло обрушение скалы, перекрывшей местную реку Бурея. Предположительно, инцидент произошел в результате падения крупного небесного тела.
В настоящий момент к месту возможного падения метеорита снаряжаются несколько научных экспедиций. Сомнения вызывает тот факт, что сам момент соприкосновения с землей никак и никем не зафиксирован, очевидцев нет.
Кроме того, некоторые ученые считают, что падение космического пришельца должно было пройти значительно эффектней: "Если это был метеорит, его взрыв услышал бы весь край", - считает астроном Владимир Моисеев.
К тому же, местные жители, прибывшие на место образовавшейся на реке Бурея плотины, не смогли обнаружить сам метеорит, сняв на видео лишь разрушительные последствия данного "феномена", сообщает "Комсомолка".
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