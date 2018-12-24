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SpaceX вывела на орбиту спутник ВВС США
24 декабря 2018, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]
Компания SpaceX вывела на орбиту навигационный спутник ВВС США третьего поколения. Аппарат доставлен на орбиту при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Об этом компания написала в своём Twitter.
Сообщается, что выведенный на орбиту спутник является первым из серии навигационных GPS спутников третьего поколения. Он займёт своё место среди 31 уже действующего спутника США. В SpaceX отметили, что аппарат разработан для передачи информации о расположении, навигации и времени в три раза точнее и в восемь раз с более высокой помехоустойчивостью и играет большую роль в обеспечении обороны США.
Отдельно компании уточнили, что посадка на Землю первой ступени Falcon 9 не входит в данную миссию. На этой неделе запуск откладывался четыре раза.
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