Китай успешно запустил первый экспериментальный спутник связи

В Китае сегодня состоялся успешный запуск экспериментального спутника связи в рамках проекта "Хунъюнь". Об этом сообщило в субботу, 22 декабря, информационное агентство "Синьхуа".

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-11" в 07:51 по местному времени (в 02:51 мск), отмечает ТАСС.

С помощью первого экспериментального спутника планируется протестировать и оценить низкоорбитальную широкополосную технологию связи группировки спутников.

К 2025 году КНР намерена вывести на орбиту 156 спутников для обеспечения связью районов с низким уровнем сигнала или неблагоприятными природными условиями.