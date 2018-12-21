Эксперт уверяет, что ЗОЖ не играет определяющей роли в вопросе долголетия
21 декабря 2018, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперт рассказал поразительный факт о долголетии. Согласно некоторой информации, здоровый сон, регулярные занятия спортом и диета не играют ключевой роли в вопросе продолжительности жизни.
Профессор, доктор психологических наук, старший научный сотрудник отдела организации научно-исследовательской работы ФГБУ "Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России" Рада Грановская в беседе с "Росбалтом" сообщила, что значительно важнее правильный настрой.
Специалист уверяет, что многие болезни возникают из-за психологических нарушений, которые заставляют организм человека истощаться раньше времени.
Отметим, что разные эксперты придерживаются диаметрально противоположных точек зрения по данному вопросу.