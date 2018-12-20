Из-за глобального потепления самцы черепах могут сменить пол

Ученые из Эксетерского университета Великобритании в ходе научных исследований выяснили, что глобальное потепление спровоцирует резкий половой перекос в популяции зеленых морских черепах.

К концу нынешнего столетия до 93 процентов детенышей будут самками. Такая перемена обусловлена тем, что пол потомства зеленых черепах всегда определяется температурой инкубации яиц.

Если в течение этого процесса яйцу тепло - из него появляется самка, холодно - самец. К сожалению, очень скоро такая тенденция может привести к исчезновению самцов данного вида черепах.

Еще одной проблемой будет рост уровня Мирового океана: по нынешним прогнозам, в архипелаге Бижагош под воду могут уйти от 33 до 43 процентов всех традиционных мест размножения морских черепах.