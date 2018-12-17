Премия за глобальное охлаждение составит 3 млн долларов

Известный британский предприниматель Ричард Бренсон, сочувствующий мерам по сдерживанию глобального потепления в мире, объявил, что готов выделить 3 млн долларов на премию тому, кто изобретёт инновационную технологию энергосбережения.



По данным института «Rock Mountain Institute», к 2050 году в мире будет использоваться до 4,5 млрд кондиционеров воздуха против 1,2 млрд ныне действующих. Это приведёт к увеличению выбросов в атмосферу CO2-экв. в совокупности от 132 до 167 гигатонн. Такое засорение воздуха сведёт на "нет" результаты Парижского соглашения по климату. Поэтому и встал вопрос изобретения новой технологии кондиционирования воздуха, которая снизит выбросы СО2 до 100 гигатонн и снизит температуру планеты на 0,5 градуса по Цельсию к 2100 году.



До сих пор мир пользуется технологиями охлаждения воздуха, изобретёнными столетие назад. В эту отрасль не приходили передовые технологии, ориентируясь на предпочтения покупателей в дешевом товаре.



По условиям конкурса, необходимо снизить негативное воздействие кондиционирования на окружающую среду в пять раз и уменьшить энергопотребление в 4 раза. Стоимость нового кондиционера не должна превышать в два раза сегодняшней климатической техники, разница в цене должна быть компенсирована за три года путём экономии на потреблении электричества. Агрегат должен использовать не более 14 литров воды в сутки и по габаритам превышать в размере современную технику не более чем в два раза.



Крупнейшими потребителями новой техники станут страны с жарким климатом - Индия, Китай, Индонезия, Пакистан, Бразилия, тропические страны с высоким уровнем дохода населения.



Помимо основного приза в 3 млн долларов изобретатель получит доступ к рынку кондиционирования с оборотом 20 млрд долларов в год.

К участию в конкурсе приглашены все прогрессивные учёные мира. Заявки принимаются до августа 2019 года, а в ноябре будет определена десятка финалистов. Каждый из них получит по 200 тыс. долларов для создания своих прототипов и апробацию в реальных условиях. А через год определится главный победитель конкурса.



