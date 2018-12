В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом более 4 тысяч лет

Нетронутую древнеегипетскую гробницу возрастом более 4 тыс. лет обнаружили археологи под Каиром. Об этом сообщил министр по делам памятников древности Халед аль-Аннани в ходе презентации.

Он рассказал, что возраст гробницы составляет приблизительно 4,4 тысячи лет. В ней, как уточнил министр, "был погребен очень высокопоставленный вельможа того времени, жрец одного из храмов".

Артефакт оценивается археологами как одна из самых заметных и значительных находок сезона раскопок 2018 года. Гробница не разграблена, сохранились скульптуры и цветные росписи стен.

A new beautiful visit at the incredible #saqqara site with the Minister of Antiquities. A new tomb of the 5th dynasty was discovered and unveiled today. #thisisegypt pic.twitter.com/CjGRMlqmF6