Ученые рассказали, с чем может быть связана жестокость молодых людей

Эксперты из Университета Нового Южного Уэльса провели исследование с участием 85 человек 18-19 лет. Ученым удалось выяснить, по какой причине многие молодые люди становятся очень жестокими.

Всех добровольцев разделили на две группы. В первую выделили тех, кто проводил за видеоиграми со сценами насилия пять и более часов еженедельно. Во второй группе были люди, которые в принципе не играли в видеоигры. Как сообщает издание Visual Cognition, всем испытуемым показывали картинки – нейтральные, изображающие сцены насилия, а также что-либо неприятное. Все изображения были повернуты вправо или влево.

Выяснилось, что сторону поворота нейтральных картинок добровольцы безошибочно определяли. В случае со сценами насилия любители игр давали точные ответы, а вот те, кто не играют никогда, не могли точно определить, куда повернуто изображение.

Ученые сделали вывод, что систематическое проведение времени за играми со сценами насилия способно снизить восприимчивость людей к чужим страданиям и ожесточить их.