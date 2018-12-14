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Ученые разработали простой метод предсказания даты смерти человека
14 декабря 2018, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]
Американские специалисты придумали технологию, которая позволяет определить день смерти любого человека. Соответствующую работу провела группа научных сотрудников Йельского университета.
Как рассказал журналистам доктор Морган Левин, руководитель данного исследования, эффективность разработанного метода в его простоте. По словам Левина, для определения биологического возраста человека достаточно изучить обычный анализ крови, взятой из вены. В скором будущем любой врач городской клиники сможет определить биологический возраст пациента и при желании тут же сообщить ему предполагаемый день ухода из жизни.
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