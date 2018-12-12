Венкатесан Сударесан из университета Калифорнии в Дэвисе отметил, что его команде удалось найти в рисе "мужской" ген BBM1, который играет роль своеобразного "спускового крючка", запускающего процесс развития семязачатка в стандартный зародыш риса. Биологи смогли модифицировать ДНК растения и сделать так, чтобы BBM1 включался также в женских половых клетках. Это сделало возможным "клонирование" растением самого себя.