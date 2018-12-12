Ученые открыли ящик Пандоры. Чем грозит эксперимент по изменению ДНК детей?

Китайский ученый Хэ Цзянкуй сообщил, что ему удалось произвести на свет близнецов с измененной ДНК. Почему эта информация заставила вздрогнуть мир? Казалось бы, нужно радоваться такому прорыву в науке.

Как отметил в разговоре со «СПИД-инфо» биолог Михаил Рощин, китайские исследователи осуществили этически неоднозначный и опасный эксперимент, нарушили врачебную этику. Людей по технологии, использованной учеными, не «редактируют», так как слишком велик риск развития побочных мутаций.

Хэ Цзянкуй «вмешался в природу, которую еще не изучили толком», полагает Рощин. Примененное китайцем «редактирование» может нанести больший вред ДНК, а затем передаться по наследству. По мнению собеседника издания, ученые из КНР открыли ящик Пандоры.