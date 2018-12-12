Ученые: ожирение действительно является одной из главных причин развития рака

Ученые из Американского общества по изучению рака в Атланте заявили, что ожирение действительно является одной из главных причин развития рака. Эксперты проанализировали данные пациентов с 1975 по 2016 год.

Специалисты выяснили, что лишний вес и связанные с ним нарушения в метаболизме в 4 процентах случаев приводили к развитию 13 типов рака, передает сегодня CA.

Уточняется, что не менее 3,9 процента злокачественных опухолей были связаны с ожирением, а в развитых странах этот показатель еще выше – около 7-8 процентов. Более того, выяснилось, что лишний вес ощутимо повышает вероятность смерти человека после успешного удаления опухоли.